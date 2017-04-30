“فيسبوك” سيجعلك تربح إذا سُرقت فيديوهاتك

المصدر: محمد عادل- إرم نيوز

أعلن “فيسبوك” عن ميزة جديدة يحمي بها صناع المحتوى على منصته، ويحمي بها حقوقهم في التربح من أرباح فيديوهاتهم في حال تمت سرقتها، وفقًا لما جاء على موقع “إنجادجيت” التقني.

وأوضح “فيسبوك“، أنه من خلال أداة Rights Manager سيكون بإمكان المستخدم صاحب المحتوى المسروق أن يتتبع ما يخصه أو يطلب من الموقع إيقافه وحذفه من الموقع، ويتيح له أيضًا ميزة الحصول على حصة من الأرباح في حال جذب المحتوى إعلانات بعد نشره.

وبذلك يدخل “فيسبوك” في حرب مباشرة ومنافسة شرسة مع موقع “يوتيوب” على تلك الميزة التي قدمها سابقًا لصناع المحتوى لديه.

ويشجع “فيسبوك” صناع المحتوى من خلال تجربة عرض الإعلانات في بداية الفيديوهات أو منتصفها، لتشجيعهم على إنتاج المحتوى لديه بدلًا من الذهاب لمنصات منافسة مثل “يوتيوب” و”فيميو”.