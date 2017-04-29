هاتف S8 يتيح لك تشغيل الأصوات على سماعتين في نفس الوقت

المصدر: محمد عادل- إرم نيوز

بدأ المستخدمون يكشفون تفاصيل هواتف سامسونغ جلاكسي S8 الجديدة حيث تشحن الشركة طلباتها المسبقة منذ 21 نيسان/ أبريل الجاري وقد ظهرت مزايا جديدة على الهاتف للعالم وفقًا لما جاء على موقع فاندرويد التقني

وأشار المستخدمون إلى وجود ميزة تعرف بـ Separate app sound والتي تسمح للمستخدم بأن يختار التطبيق الذي يرغب بتشغيل صوته عبر السماعات الخارجية للهاتف وفي نفس الوقت يمكنه أن يختار تطبيق أو تطبيقات أخرى ليتم بث الأصوات من داخلها عبر مكبرات صوت تعمل بالبلوتوث.

ومن خلال الميزة الجديدة سيتمكن المستخدم من تنسيق تشغيل مختلف التطبيقات واستقبال الأصوات والمؤثرات الخاصة بها بشكل يلائم تفضيلات المستخدم بحيث في حال كان يرغب في الاستماع للموسيقى فقط وفي نفس الوقت يلعب لعبة مع الاحتفاظ بصوت الموسيقى نقيًا في أذنه فيمكنه فعل ذلك عبر الميزة الجديدة.

وقد حملت سامسونغ هاتفها الجديد بالعديد من المزايا المتنوعة ولكن ذلك لم يمنع هواتفها من تعريض مستخدميها إلى مشكلات عكرت صفو سعادتهم بها مثل دخولها في عملية إعادة تشغيل لمدة دقائق إلى جانب مشكلة إحمرار الشاشة بشكل غريب ولكن الثانية تمكنت ساموسنغ من حلها عبر تحديث بثته الأيام الماضية.