تطبيقات شهيرة تسهل اختراق “الهاكرز” لهاتفك الأندرويد

المصدر: محمد عادل - إرم نيوز

نجح فريق من الباحثين بجامعة متشيغن الأمريكية في اكتشاف 100 ألف تطبيق على متجر تطبيقات أندرويد Google Play، تفتح ثغرة خطيرة في نظام التخزين تتيح للهاكرز النفاذ إلى داخل هاتف الضحية ووضع أيديهم على ملفاته ومعلوماته الحساسة، وفقًا لما جاء على موقع Wired التقني.

وأوضح تقرير الباحثين، أن تلك التطبيقات تعتمد على فتح ذاكرة التخزين داخل الهاتف وربطها بقاعدة بيانات التطبيق، ومن ثم يقوم الكمبيوتر بالاتصال بقاعدة البيانات تلك عبر الواي فاي، وذلك يكون أمرًا غير آمن، لأنه لا يشفر البيانات خلال نقلها كما يترك عملية الاتصال بين الهاتف والكمبيوتر مفتوحة دون أي بروتوكولات حماية لهذا الاتصال.

واكتشف الباحثون عبر عملية بحث موسعة وجود 1632 تطبيقًا تسهل على المستخدم التعامل مع الملفات والصور والفيديوهات المخزنة على هاتفه عبر الكمبيوتر، ووجدوا أن 410 تطبيقات من تلك التطبيقات تقدم مستوى ضعيفًا من الحماية أو لا تقدم حماية إطلاقًا، وذلك يضع خصوصية المستخدمين على المحك.

ومن أشهر التطبيقات التي وجد الباحثون أنها تهدد خصوصية مستخدميها، تطبيق WiFi File Transfer والذي يستخدمه حوالي 10 ملايين مستخدم، وعلى الرغم من ذلك إلا أن فريق مطوريه لم يتجاوبوا مع فريق الباحثين الذين حذروهم من خطورة الثغرة على خصوصية مستخدمي تطبيقهم، كما أن تطبيق AirDroid يعتبر من أهم التطبيقات المستخدمة لقراءة ملفات الهاتف عبر الكمبيوتر، وقد سارع مطوروه إلى حل المشكلة بمجرد إعلامهم بها.