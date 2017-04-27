غلاكسي S8 وإل جي G6.. أي الهاتفين تختار؟

المصدر: محمد عادل- إرم نيوز

حاولت شركتا سامسونغ وإل جي بداية المنافسة مبكرًا هذا العام، فقبل انتهاء الربع الأول من العام الحالي، كانت كل شركة منهما قد كشفت عن هاتفها الرائد الذي ستنافس به طوال العام.

وأطلقت إل جي هاتفها LG G6 خلال فعاليات مؤتمر برشلونة في فبراير الماضي، بينما أطلقت سامسونغ هاتفيها غلاكسي S8 وغلاكسي S8 بلس بنهاية شهر مارس الماضي، وكلاهما حاولا تزويد هواتفهما بأفضل الإمكانيات الممكنة، واشترك الهاتفان في ميزة مهمة يبدو أنها ستكون موضة 2017 وهي الشاشات العملاقة التي تحتل واجهة الهاتف من الحافة إلى الحافة.

ويقدم هاتف غلاكسي S8 شاشة بحجم 5.8 بوصة من نوع Super AMOLED بدقة وضوح 2960*1440 بيكسل بكثافة توزيع بيكسلات 570 بيكسل في البوصة الواحدة، وتأتي بحواف جانبية منحنية، بينما تأتي شاشة هاتف إل جي جي 6 بشاشة 5.7 بوصة من نوع IPS LCD بدقة وضوح 2880*1440 بيكسل بكثافة تويع بيكسلات 564 بيكسل في البوصة الواحدة، وكل من الشاشتين تأتي بطبقة حماية جوريلا جلاس ضد الخدش، ولكن S8 يأتي بإصدار أحدث Gorilla Glass 5، في حين أن G6 يأتي بجوريلا جلاس 3.

ونجحت شركة سامسونغ في أن تستأثر بمعالج كوالكوم Snpdragon 835 لنفسها، حيث شاركت في التصنيع واشترطت أن يكون S8 أول هاتف يحمل المعالج الجديد إلى الأسواق، لذلك اضطرت شركة إل جي أن تقدم هاتف G6 بمعالج كوالكوم السابق Snapdragon 821، والذي كان سيد العالم في 2016.

وزودت سامسونغ هاتفها بذاكرة عشوائية 4 غيغابايات، إلى جانب ذاكرة داخلية 64 غيغابايت، وفي المقابل زودت LG هاتفها برامات 4 غيغابايت أيضًا، ووضعت خيارين للذاكرة الداخلية أمام المستخدم وهما 32 غيغابايت أو 64.

ويعتبر المعالجان كوالكوم سناب دراجون 835 وExynoss 8895 من أقوى معالجات السوق حاليًا، حيث إنهما تم تصنيعهما بتقنية 10 نانومتر والتي جعلتهما يحتلان جانبًا ضئيلاً من التصميم الداخلي للهاتف، لتوفير قدر كبير من عمر البطارية المستهلك أقل من سناب دراجون 821 بنسبة 40%، بالإضافة إلى تقديم أداء أفضل من سابقه بنسبة 27%، إلى جانب تقديم إمكانيات جديدة مثل الجيل الجديد من ميزة الشحن السريع Quick Charge 4.0 والجيل الخامس من البلوتوث Bluetooth 5.0، كما أن المعالج الجديد من كوالكوم سيتقدم أداءً مميزًا في معالج الرسوميات ما سيفيد في التعامل مع عالم الواقع الافتراضي VR.

ويأتي هاتف S8 بكاميرا خلفية 12 ميغابيكسل بفتحة عدسة واسعة f/1.7 وميزة ثبات بصري وفلاش LED، وحجم بيكسل u1.4 وإمكانية تصوير فيديوهات بدقة 4K، أما على مستوى G6 فيأتي بكاميرا خلفية بعدستين، كلاهما دقة وضوحه 13 ميغابيكسل، الرئيسية فتحة عدستها f/1.8 ومزودة بفلاش LED مزدوج وحجم البيكسلات u1.2 أصغر من S8.

وكلاهما يدعم تصوير الفيديو بدقة 2160p بمعدل 30 لقطة في الثانية، وبدقة 1080p بمعدل 60 لقطة في الثانية، بالإضافة إلى إمكانية التقاط الوجوه Face Detection وميزة تصوير المجال الديناميكي المتقدم HDR.

أما عن التصوير السيلفي، فتأتي كاميرا S8 الأمامية بدقة 8 ميغابيكسل بدقة 1440p مزودة بتقنية التركيز الأوتوماتيكي AutoFocus وفتحة عدسة f/1.8، بينما تأتي كاميرا G6 الأمامية بدقة 5 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.2 ودقة تصوير 1080p.

وكلا الهاتفين مزود بمستشعر بصمة الإصبع خلف الهاتف، إلا أن تصميم ومكان تواجد المستشعر لدى هاتف إل جي جي 6 أفضل وأكثر عملية من تواجده بجانب الكاميرا الخلفية في غلاكسي S8، لذلك زودت أيضًا سامسونغ هاتفها الجديد بمستشعر لقراءة بصمة العين، لتسهل على المستخدمين تأمين هواتفهم وفتحها بسهولة، وهي ميزة كانت قد قدمتها لأول مرة في هاتفها المتفجر نوت 7.

ويحمل هاتف غلاكسي S8 بطارية بحجم 3000 مللي أمبير، في حين تأتي بطارية هاتف إل جي 6 بسعة أكبر 3300 مللي أمبير.