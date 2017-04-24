تقنية جديدة تحاكي صوت أي شخص بسهولة

المصدر: محمد عادل- إرم نيوز

أعلنت شركة Lyrbird أنها تضع حاليًا لمساتها الأخيرة على الواجهة البرمجية الخاصة بتقنيتها الجديدة، التي تسمح بمحاكاة صوت أي شخص وجعله يقول أي كلام وكأنه قاله بالفعل، وفقًا لما جاء على موقع TNW التقني.

وأوضحت الشركة أن التقنية الجديدة تعتمد على عملية تحليل وتفصيل الموجات الصوتية لصوت الشخص، والوقوف على لهجته في الحديث، وطريقة نطقه لمختلف الحروف، ومن ثم يتم تخزين تلك المعلومات، ثم تمرير الكلام المسجل بصوت شخص آخر على تلك المعلومات، بحيث يأخذ نفس طابع ولهجة ونبرة صوت الشخص المراد محاكاة صوته.

وأكدت الشركة، أن درجة دقة المحاكاة تقارب 97%، وذلك من خلال الاعتماد فقط على مقطع صوتي مسجل للشخص المراد محاكاة صوته لمدة دقيقة واحدة فقط.

وكشفت شركة أدوبي في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عن مشروع يشبه مشروع Lyrebird بشكل كبير، وكان يطلق عليه اسم VoCo Project، ولكنه كان يحتاج إلى مقطع صوتي مدته 20 دقيقة.

وتظل مخاوف المتخصصين في مجال الأمن المعلوماتي، قائمة من حيث أن تلك التقنية ستفتح الباب أمام أي شخص يتقن العمل، ويستخدم التقنية الجديدة من خلال القيام بفبركة الأخبار والفيديوهات، ما سيخلق نزاعات وخلافات واسعة على مستوى الأفراد والمسائل الشخصية، وكذلك على المستوى العالمي وعلاقات الدول ببعضها البعض، وكذلك الشؤون الداخلية للدول.