معلومة غائبة عنك.. هذا ما تكشفه تطبيقات حجب الإعلانات عن هويتك

المصدر: محمد عادل- إرم نيوز

أكدت دراسة جديدة أجراها باحثون أمنيون فرنسيون أن تطبيقات الهواتف الذكية وإضافات متصفحات الويب الخاصة لحجب الإعلانات تسهل على المعلنين إمكانية تتبع ما تقوم به على الإنترنت، وفقًا لما نشره موقع “TNW” التقني.

وأوضحت الدراسة أن تلك التطبيقات والإضافات تتيح إمكانية حجب عرض الإعلانات غير المرغوب فيها خلال تصفح الإنترنت، ولكنها في نفس الوقت تجمع معلومات من تصفح المستخدم، من حيث الجهاز الذي يستخدمه وحجم شاشته ومكانه الجغرافي والإضافات التي يستخدمها وكذلك المواقع التي يزورها، وكل تلك المعلومات تكوّن بصمة مميزة للمستخدم على الإنترنت، بحيث يمكن تمييزه بها.

وأجرت الدراسة اختباراً على عملية تصفح الإنترنت على عينة بحثية قوامها 4766 شخصاً، اكتشفت أن كلاً منهم لديه بصمة إلكترونية مختلفة عن الباقي، وبوصول تلك البصمة إلى المعلنين، سيكون من السهل عليهم استهداف المستخدمين بشكل أكثر تحديدًا وذكاء، وذلك سيحول إعلاناتهم لتتلاءم مع تفضيلات وشخصيات المستخدمين ما يجعلها نافعة ومحببة إليهم بدلاً من أن تكون مزعجة ومنفرة لهم.

ووفقًا لتقرير نشره موقع “PageFair” في 2016 فإن هناك 650 مليون جهاز إلكتروني يستخدم تطبيقات وإضافات لحجب الإعلانات.