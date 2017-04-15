“كاندي كراش”.. من لعبة مجانية إلى عالم الموضة بأزياء باهظة الثمن (صور) 

المصدر: محمد عادل - إرم نيوز

أطلقت شركة “كينغ”، مطورة لعبة كاندي كراش (Candy Crush) الشهيرة، مجموعة من الأزياء للسياحة والاكسسوارات، احتفالاً بالعيد الخامس لإطلاق اللعبة إلى العالم، وفقًا لموقع “فينتشر بيت” التقني.

بالتعاون مع بيت الأزياء الإيطالي “موشينو”، تضمنت المنتجات الجديد أزياء سباحة للسيدات والرجال وغطاء حماية للموبايلات، كذلك شنطة ظهر “ونتيجة للمسة الإيطالية، فإن هذه المنتجات لن تصل بأسعار رخيصة”، بحسب الموقع.

وتبلغ قيمة أزياء السباحة 250 دولاراً للرجال، و300 للسيدات بينما يأتي غطاء الهاتف بسعر 70 دولاراً، و650 دولاراً لشنطة الظهر، وتعتبر تلك المنتجات إغراء كبيرا لعشاق اللعبة، والتي تربعت على عرش الألعاب المجانية التي تتضمن مزايا مدفوعة بداخلها Grossing Apps داخل متاجر الألعاب لمدة 5 سنوات.

وتحاول “كينغ” أن تجد المزيد من مصادر الدخل للعبتها إلى جانب الدفع داخل التطبيقات، لذلك فإنه لابد أن تركز على ترويج لعبتها بكل الأشكال المتاحة، بحيث تجذب المزيد من المستخدمين، كما فعلت شركة Rovio مع سلسلة ألعابها Angry Birds.