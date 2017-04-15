خدعة جديدة لاختراق حاجز حماية الهواتف المحمية ببصمة الإصبع

المصدر: محمد عادل - إرم نيوز

تمكن مجموعة من الباحثين الأمنيين من جامعتي “متشيغن” و”نيويورك”، من التوصل إلى أسلوب جديد يمكنه تخطي حاجز حماية الهواتف الذكية المحمية ببصمة الإصبع، وذلك من خلال تكوين بصمة صناعية، وفقًا لما جاء على موقع “سلاشدوت التقني”.

وقال الباحث ناصر ميمون، أحد القائمين على التجربة، إن “الفكرة قائمة على استخدام قفاز يحمل بصمات أصابع مصنعة من أكثر من بصمة، بحيث عندما يتم تسجيل الدخول عبر مستشعر بصمة الأجهزة الذكية، مثل التابلت أو الهواتف الذكية أو غيرهما، يرتبك النظام ويسمح بالدخول”.

وأفاد ميمون أنه “كلما كان الجهاز مسجلًا عليه بصمات أكثر من مستخدم، كان الأمر أسهل في خداع نظام الحماية، في الوقت الذي ترتفع فيه نسبة إمكانية تخطيه”

وعلى الرغم من أن “ميمون” أكد أن نسبة نجاح الأمر بنسبة 65%، إلا أن شركة “أيا” كانت قد أعلنت مسبقًا أن نسبة خداع نظامها للحماية واختراقه ببصمة الإصبع، هي واحدة من كل 50 ألف محاولة.