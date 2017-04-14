كاميرا خفية تحت شاشة أيفون 8

المصدر: محمد عادل - إرم نيوز

أكد تقرير جديد نشره موقع iDrop أن هناك موظفًا داخل مصنع شركة فوكسكون المصنع الرئيسي لهواتف أبل يرجح أن شاشة هاتف أيفون 8 ستحمل تحتها كاميرا خفية، وفقًا لما ذكره موقع TNW التقني.

وأشار التقرير إلى أن الهاتف المنتظر سيحاول جعل شاشته تحتل أكبر مساحة ممكن من واجهته، بحيث يكون أمام المستخدم شاشة كبيرة تتيح له الاستمتاع باستخدام هاتفه بحرية أكثر من المعتاد، ولذلك تلجأ الشركة إلى تجربة طرق عديدة لجعل الشاشة أكثر نقاءً من أي إضافات.

ويوضح التقرير أن أبل ستجعل الكاميرا الأمامية للهاتف خفية بحيث لا تظهر في تصميم الهاتف من الواجهة، بالإضافة إلى التخلص من زر الرئيسية.

وقد حاولت الشركة تضمين الزر للشاشة الرئيسية في داخل الشاشة نفسها، ولكن التقنية المسؤولة عن ذلك لم تعد مكتملة بعد كما هو الحال مع هاتف سامسونغ غالاكسي إس 8 حيث إن الشركة لجأت في اللحظة الأخيرة إلى وضع مستشعر البصمة في ظهر الهاتف كما هو متوقع أن تفعل أبل.