تسريبات تكشف عن هاتف جديد لشركة صينية بشاشة مبتكرة

المصدر: محمد عادل- إرم نيوز

كشفت تسريبات جديدة نشرها المدون الشهير إيڤان بلاس، عن قيام شركة صينية غير معروفة تحمل اسم Maze، بعرض هاتف مميز بشاشة عملاقة أقرب في تصميمه إلى هاتف شاومي Mi Mix، وفقًا لما جاء على موقع “ماشبل” التقني.

وأشار تسريب إيڤان إلى أن الهاتف الجديد، والذي يحمل اسم Alpha، سيأتي بشاشة 6 بوصات وخيارين من الرامات وهما 4 أو 6 غيغابايت، وخيارين من الذاكرة الداخلية وهما 64 غيغابايت أو 128 غيغابايت.

ويتوقع بلاس أن يأتي الهاتف بكاميرا خلفية 13 ميغابيكسل بمستشعر سوني، بينما لم يحدد دقة الكاميرا الأمامية، إلى جانب أن البروسيسور سيأتي ثماني النواة وبطارية 4000 مللي أمبير.

ومن المتوقع أن تقدم الشركة الصينية الصغيرة خيارًا مميزًا للمستخدمين في الأسواق الناشئة بإمكانيات مميزة وشاشة عملاقة تواكب موضة الحواف الصغيرة المحيطة بالشاشة، وكل تلك المزايا والأسعار أقل من المنافسين العمالقة مثل أبل وسامسونغ وإل جي.