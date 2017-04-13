أول صورة مسربة لتصميم آيفون 8 من داخل مصنع “أبل”

المصدر: محمد عادل - إرم نيوز

تداول عشاق شركة “أبل” ومنتجاتها صورة جديدة مسربة لهاتف آيفون القادم، والذي من المتوقع أن يحمل العديد من الأسماء مثل “آيفون إكس” و”آيفون 8″ و”آيفون آديشن”، يظهر فيه ما قالوا إنه التصميم الجديد للهاتف.

وأفاد البعض بأن الصورة التقطت من داخل أحد المصانع العاملة على إنتاج الهاتف مثل “فوكسكون”، وفقًا لما جاء على موقع “ماك رامورز” التقني.

وأوضحت الصورة المسربة على موقع “ويبو” الصيني الاجتماعي، أن الهاتف يحمل شاشًة عملاقًة بحجم 5.8 بوصة، دون وجود حواف تذكر حولها، وهي أقرب إلى تصميم شاشة غلاكسي S8، كما أنه لا يوجد زر شاشة رئيسية كما هو الحال بالنسبة لنظيره الأحدث من سامسونغ.

بينما على الجانب الخلفي للجهاز، تقع كاميرتان في وضع رأسي فوق بعضهما البعض، وأسفل شعار أبل يقع مستشعر البصمة والذي كشف تقرير نشر مؤخراً عن عجز الشركة عن حل مشاكل تضمينه داخل شاشة الهاتف.

يأتي الهاتف بدون مخرج للسماعات التقليدية، حسب الصورة المسربة، إلى جانب فتحة للشحن، وعلى جوانب الهاتف ستجد أزرار تشغيل الهاتف والتحكم في الصوت، وزر غلق الصوت تمامًا.