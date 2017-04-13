هواتف آيفون القادمة في مأزق بسبب “البصمة”

المصدر: محمد عادل - إرم نيوز

كشف تقرير جديد نشره المحلل تيموثي أركيوري عن أن شركة أبل في مأزق كبير بسبب عدم توفر التقنية التي تسمح بتضمين مستشعر البصمة TouchID داخل زجاج الشاشة، وفقًا لما جاء على موقع ملك رامورز التقني.

وأوضح التقرير أن الشركة تعمل حاليًا على مواجهة الأزمة من خلال تجربة أكثر من حل، أحدها هو التخلي عن مستشعر البصمة والاكتفاء ببصمة العين والوجه، والثاني هو وضع مستشعر البصمة في ظهر الهاتف، والثالث أن يتم إعادة زر الرئيسة إلى واجهة الهاتف.

كما كشف التقرير عن أن هواتف آيفون القادمة وهي آيفون 7 إس و7 إس بلس وآيفون 8، ستأتي جميعها بذاكرة عشوائية 3 غيغابايت رام، في الوقت الذي سيختار المستخدم بين الذاكرة الداخلية حيث إن جهازي ايفون 7 اس سيأتيان بمساحات 32 و128 و256 جيجابايت، بينما سيأتي الهاتف الجديد كليًا آيفون 8 بمساحتي 64 و258 غيغابايت.

وكانت هناك تقارير قد خرجت للنور خلال الفترة الماضية تقول إن أبل قد تؤجل إطلاق هواتفها هذا العام إلى ما بعد سبتمبر، إلى جانب شائعات أخرى تقول إنها ستكشف فقط عن آيفون 7 إس و7 إس بلس في سبتمبر بينما عن آيفون 8 أو كما يقال إنه سيحمل اسم iPbone Edition، فيما بعد، لتميزه، باعتباره سيحمل ذكرى عيد الميلاد العاشر لآيفون في سوق الهواتف الذكية.