اختراع مادة لتخزين البيانات أسرع وأكبر حجمًا من الوسائل الحالية

المصدر: رموز النخال – إرم نيوز

اخترع علماء من قسم الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسوب بجامعة سنغافورة الوطنية، مادة رقيقة جدًا ومتعددة الطبقات لتخزين البيانات، أسرع وأكبر حجمًا وتستخدم طاقة أقل مقارنة بالوسائل الحالية.

وتتمثل المادة بقطعة نانوية، تسخر التروس المغناطيسية الصغيرة المسمية سكيرميونس، لتخزين ومعالجة البيانات على وسائط مغناطيسية، حيث جمع الباحثون عنصري الكوبالت والبلاديوم في فيلم قادر على السكن مع سكيرميونس مستقرة الدوامات المغناطيسية الصغيرة لتخزين ومعالجة البيانات.

وعادةً ما يستقر سكيرميونس مع حقل مغناطيسي، ولكن هذه المواد الجديدة تسمح بإنشاء استقرار سكيرميونس المغناطيسي دون الحاجة إلى واحد في درجة حرارة الغرفة، وفقًا لما جاء في بيان صحفي للجامعة.

والسكيرميون هو كائن محمي طوبولوجيًا ضد التقلبات، وبالتالي فهو يوفر وهو بحجم الخلية الصغيرة للذكريات المغناطيسية، بحسب شرح الأستاذ المشارك بالدراسة يانغ هيونسو.

ويأتي هذا الاختراع بعد أن أصبحت الحاجة إلى المزيد من تخزين البيانات حاسمة، كما تستمر كمية من الصور ومقاطع الفيديو اليومية في النمو في عصر وسائل الإعلام الاجتماعية، والبيانات مورد محدود، والكمية المتولدة من المتوقع أن تنمو بأكثر من 10 مرات في العقد المقبل.

ومن شأن سكيرميونس، أن يساعد في حل الحاجة لمزيد من مساحة التخزين، بينما يتم تخزين المعلومات على المواد المغناطيسية تمامًا مثل محركات الأقراص الصلبة، فإنه يستخدم سكيرميونس الصغيرة باعتبارها “بت” الأساسية من المعلومات.

ويتطلع الباحثون لإنشاء أبنية سكيرميون وكومة الفيلم بتقنية 3D الفائقة، والذي من شأنه أن يزيد الكثافة بعامل من 10 إلى 100 مرة، مما يسمح بمزيد من تخزين البيانات.