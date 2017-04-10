غالاكسي S8 يسجل رقمًا قياسيًا قبل طرحه بالأسواق

المصدر: محمد عادل- إرم نيوز

كشف تقرير جديد نشره موقع ZDnet عن أن الطلبات المسبقة على هواتف سامسونغ غالاكسي S8 وS8 بلس الجديدة في كوريا الجنوبية وصلت إلى 550 ألف طلب خلال يومين فقط لتسجل رقمًا قياسيًا، وفقًا لما جاء على موقع أندرويد سنترال التقني.

وأشار التقرير إلى أن الطلبات على هواتف سامسونغ الجديدة ازدادت بمعدل 2.75 مرة مقارنة بحجم الطلبات على هاتف غالاكسي نوت 7 المتفجر و5 أضعاف الطلبات على هواتف غالاكسي S7 وS7 إيدج.

وحقق الإصدار الكبير من S8 برامات 6 غيغابايت، والذي جرى إصداره خصيصًا لكوريا والصين نجاحًا كبيرًا هناك، وشغل نصيب الأسد من الطلبات المسبقة على الهواتف الجديدة.

ومن المنتظر أن تصل الهواتف الجديدة إلى المتاجر في 17 أبريل/ نيسان الجاري، ومن المتوقع أن تشهد طوابير طويلة للحصول عليها.

ويعتبر هاتف غالاكسي S8 بلس، الرهان الرابح من سامسونغ هذا العام، خاصة أنها قضت ما يقارب 7 أشهر بدون لاعب صريح في سوق الهواتف ذات الشاشة الكبيرة، بعد خروج هاتفها غالاكسي نوت 7 بعد كوارث الحرائق والانفجارات التي عمت كل مكان في العالم، ما اضطر الشركة الكورية إلى سحب حوالي مليوني هاتف من الأسواق العالمية، وإيقاف إنتاجها، ما تسبب في خسائر تقدر بحوالي 5 مليارات دولار.