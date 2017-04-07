الفيديوهات الحيّة تجتاح “فيسبوك”

المصدر: محمد عادل - إرم نيوز

أعلن فيسبوك إحصائية جديدة تقول، إنه من بين كل 5 فيديوهات على المنصة هناك فيديو واحد “بث مباشر”، وفقًا لما نشره موقع “تيك كرانش” التقني.

وأشار فيدجي سيمو، مدير قطاع الفيديوهات بـ”فيسبوك” إلى أن الأرقام الجديدة تؤكد مدى صحة ودقة نظرة فيسبوك حول مستقبل البث المباشر ومدى تأثير الشبكات الاجتماعية على مستقبله.

وكثف فيسبوك جهوده خلال الفترة الماضية لجذب المزيد من صنّاع المحتوى والأفراد ومشاهير وسائل التواصل الاجتماعي، ليأخذوا من منصته شاشة رئيسة لعرض فيديوهاتهم ومحتواهم البصري بشكل كبير، يغنيهم عن الاحتياج إلى الذهاب لـ”سناب شات” أو تطبيقات البث المباشر المختلفة مثل: ميركات وبريسكوب المملوك لتويتر.

ودفع العملاق الأزرق حوالي 100 مليون دولار لذلك.