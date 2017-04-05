احذر هذا الفيروس الخطير إن كنت تستخدم هاتف أندرويد

المصدر: محمد عادل - إرم نيوز

أعلنت شركة “LookOut” للأمن المعلوماتي، عن توصلها لبرمجية خبيثة جديدة تحمل اسم “Chraysaor” تعتبر الأخطر على الإطلاق في إصابة هواتف أندرويد، وفقًا لما جاء على موقع “انجادجيت” التقني.

وقالت الشركة إن “الفيروس الجديد يقوم بإصابة هواتف أندرويد عبر تحميل التطبيقات من خارج متجر جوجل بلاي، وبمجرد الدخول لهاتف الضحية يقوم بالسيطرة على جميع مستشعراته من كاميرا وGPS وكافة المستشعرات الأخرى، إلى جانب أنه يستطيع قراءة كافة ملفاته المخزنة على الهاتف، وسرقتها إلى جانب بياناته السرية وكلمات المرور”.

وأشارت الشركة الأمنية إلى أن “الفيروس هو أقرب إلى برمجية بيجاسوس الخبيثة، التي تم اكتشافها على هاتف أحد النشطاء الحقوقيين في الإمارات العام الماضي، لكن الفارق أن بيجاسوس يقوم باستهداف هواتف آيفون ويبدأ الهجوم بعملية فك شفرة المصدر”.

وقد تواصل فريق بحث الشركة مع شركة غوغل وفريق تطوير أندرويد، الذي أكد أن “التحديث الأخير لنظام تشغيل أندرويد نوجا 7.1.3 ، يحمل في طياته علاجاً لسد تلك الثغرة، ونصح الفريق المستخدمين بعدم التعامل مع أي تطبيقات من خارج متجر أندرويد الرسمي.