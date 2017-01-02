سامسونغ تنشر الأسباب الحقيقة وراء انفجار “نوت 7”

المصدر: محمد عادل - إرم نيوز

أعلنت شركة سامسونغ، أنها ستكشف الأسباب الحقيقية وراء الانفجار المتكرر لهاتفها، غلاكسي نوت 7، خلال الشهر الجاري، وفقًا لما نقله موقع “ماشبل” عن صحيفة “JoongAng Ilbo” الكورية الجنوبية.

وعانى العملاق الكوري العام الماضي، من مشكلة انفجار هاتفه، الأحدث في عائلة غلاكسي نوت، بشكل متكرر، ما تسبب في العديد من الحوادث المدمرة.

وعلى إثر ذلك، سحبت الشركة الهاتف من الأسواق، وأمرت بإيقاف تصنيعه، ما تسبب بخسائر لها وصلت لنحو خمسة مليارات دولار.

وكانت “سامسونغ” أعلنت في بداية الأمر، أن المشكلة تكمن في بطارية الهاتف التي تصنعها شركتها “SDI”، ولكن الأمر تكرر كذلك مع جميع هواتفها.

ومؤخرًا أعلنت شركة “Instrumental” المتولية التحقيقات في الأمر، أن المشكلة حدثت بسبب ضيق مساحة التصميم الداخلي لنوت 7، ما أدى إلى الضغط بشكل مباشر على البطارية، وتسبب في انفجارها.