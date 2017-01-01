5 مزايا لا بد أن يعرفها مستخدمو “آيفون 7”

المصدر: محمد عادل - إرم نيوز

تتوافر العديد من المزايا في هاتف “آيفون7 ” من “آبل“، التي تجعل هاتفك أذكى وأكثر عملية، وفقًا لما جاء بتقرير لموقع “CNET” التقني.

ويستعرض التقرير 5 مزايا متاحة لـ”آيفون7 ” شركة “آبل”:

1- ميزة Raise to Wake

وهي ميزة تسهل على المستخدم أن يضيء شاشة هاتفه، بمجرد أن يحمل الهاتف، وبالتالي سيسهل عليه فتح هاتفه بمجرد التقاطه.

2- معلومات شاشة قفل الهاتف

عندما يستقبل هاتف آيفون 7 إشعارات أو رسائل، يظهرها عبر شاشة قفل الشاشة، ولكن في وجود الفضوليين، قد يفضل البعض أن يتحكم في المعلومات التي تعرضها شاشة القفل.

3- ميزة فتح الهاتف بمجرد اللمس

يتيح هاتف “آيفون 7” ميزة Rest to Open””، والتي تسمح للمستخدم أن يفتح قفل الشاشة، والهاتف، مغلق بمجرد أن يلمس زر الرئيسة، دون أن يضغط عليه.

4- ميزة اختيار مستوى اللمس

وظفت آبل ميزة “Force Touch” على زر الرئيسة، بحيث يختار المستخدم مستوى قوة الضغط الذي يرغب أن يلتقط الهاتف هويته عبر بصمة الإصبع، من خلال ثلاثة مستويات من قوة اللمس.

5- ميزة Night Shift

ميزة رائعة تقدمها أبل لحماية أعين مستخدميها عبر “iOS 10″، حيث أن الميزة الجديدة تقلل من حدة الدرجات اللونية الزرقاء في أشعة الشاشة خلال الليل، كيلا يصاب المستخدمون بالأرق واضطرابات النوم.