“فولكس فاغن”.. نظام دفع عبر الهاتف مقابل انتظار سيارتك

المصدر: محمد عادل- إرم نيوز

استحوذت شركة “فولكس فاجن” على الشركة الكندية “PayByPhone”، والتي تنظم عملية الدفع مقابل حجز أماكن انتظار السيارات عبر الهاتف، وفقا لما جاء على موقع “انجادجيت” التقني.

وتعمل الشركة الكندية على تنظيم عملية حجز أماكن الانتظار، والدفع مقابل ذلك، عبر الهواتف الذكية، من خلال تطبيقات أو رسائل نصية أو مكالمات تليفونية، وتقدر حجم الأموال التي تتعامل بها الشركة سنويا، 300 مليون دولار.

ولم تتضح بعد نوايا الشركة، إلا أن التوقعات تذهب إلى أن تقوم الشركة بتطوير التطبيق بحيث تسمح لمستخدمي سياراتها، بالتسوق عبر سياراتهم الذكية المتصلة بالإنترنت، وهم بداخلها.

إلى جانب ذلك، فقد تطور “فولكس” تطبيقًا خاصًا لحجز أماكن انتظار سياراتها، يوضح للمستخدمين الأماكن المتاحة للانتظار في محيط تواجدهم.