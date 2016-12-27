بالفيديو.. سامسونغ تهتم بطفلك وجمالك في “CES 2017”

المصدر: محمد عادل- إرم نيوز

كشفت شركة سامسونغ، عن 3 منتجات تقنية مميزة جديدة، تهتم بالطفل وجمال المرأة، سيتم إطلاقها في معرض إلكترونيات المستهلكين CES 2017 يناير/ كانون الثاني المقبل، وفقًا لما جاء على موقع إنجادجيت التقني.

ويأتي منتج Tag، كدفعة لجهود سامسونغ في عالم ألعاب الأطفال، حيث إنه عبارة عن مجموعات ألعاب مختلفة، تعتمد على الفك والتركيب.

ويتضمن المنتج لعبة واحدة، وزر Tag المتصل بتطبيق على الهواتف الذكية، يتيح للطفل العديد من الأنشطة، حيث إنه بكبسة واحدة يظهر كيفية تركيب اللعبة وتشغيلها، وفي حال الضغط باستمرار، يمكنه مشاركة ما قام بتكوينه من اللعبة، بعد إنهاء تركيبها مع غيره من الأطفال، وعندما يقوم بتحريك الزر، يبحث التطبيق عن أطفال آخرين، لديهم نفس اللعبة، وفي حال قام طفلان بطرق زريهما معًا، يعرض التطبيق طرقًا مختلفة للعب بلعبتيهما معًا، بشكل مبتكر.

كما اهتمت سامسونغ بجمال المرأة، حيث قدمت منتجين لذلك، أولهما هو Lumini، وهو عبارة عن مساعد شخصي في شكل جهاز يتكون من عدسة كاميرا وزر واحد، متصلاً بتطبيق للهواتف المحمولة، بالضغط عليه يقوم بالتقاط صورة لوجه المستخدمة، ويقوم بتحليل بشرتها ونوعها والمستحضرات التي يُفضل أن تستخدمها.

ويتيح التطبيق للمستخدم، التواصل مع خبراء ومتخصصين في مجال العناية بالبشرة والتجميل لاستشارتهم، إلى جانب إمكانية تقديم نصائح مختلفة، للعناية بالبشرة، من حيث مستحضرات التجميل الجيدة المناسبة لنوع بشرة المستخدم.

أما المنتج التجميلي الثاني، فهو S-Skin، وهو عبارة عن جهاز مزود بمصدر أشعة LED، تبث مصادر ضوئية مختلفة من حيث أطوالها الموجية، وفي نفس الوقت مستشعرات تقوم باختبار البشرة ونوعها، وذلك للتعرف على نوع البشرة والعناية التي تحتاج إليها، ومن ثم يتم تقديم تلك العناية من خلال تعريضها للموجات المفيدة لها، والتي تعالج التجاعيد تحت العين وآثار الإرهاق، بواسطة نوعين من اللاصقات، ويمكن التحكم بها ومتابعة عملها، عبر الهاتف، بتقنية NFC، ويتغير لونها مع تغير حرارة الجلد.