بهذه الخطوات يمكنك إيجاد جوّالك الضائع وهو بالوضع “صامت”

المصدر: كاليفورنيا – إرم نيوز

يفقد العديد من الناس جوالاتهم في المنزل أو أماكن العمل، دون تمكنهم من إيجاده بسهولة بسبب اعتمادهم وضعية جوالاتهم في أغلب الأحيان على “الصامت”.

ويمكن للذين يعانون من هذه المشكلة إيجاد جوالاتهم، وتوفير الوقت الطويل في البحث عنها، من خلال بضع خطوات، بحسب مجلة “الرجل”.

فما عليك إلا الدخول إلى موقع “غوغل” وتسجيل دخولك، أكتب Lost Phone (هاتف ضائع)، ضع كلمة المرور التي استخدمتها لحساب Play Store. وسيحدد البرنامج موقع هاتفك الجوال. بعدها اضغط على كلمة Ring (اتصال)، فيتصل البرنامج بهاتفك ويجعله يرن بصوت عال مدة 5 دقائق. ولكن للاستفادة من هذه الخدمة يجب أن يكون هاتفك متصلا بشبكة الإنترنت.