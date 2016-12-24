سامسونغ تعلن عن هاتفها البديل لـ”نوت 7″

المصدر: محمد عادل - إرم نيوز

أكد تقرير جديد، أن شركة سامسونغ، تريد تعويض عشاق الشاشات الكبيرة، بعد تراجعها عن هاتفها “نوت 7″، من خلال إطلاق إصدارها العملاق القادم S8، وفقا لما جاء على موقع “فاندرويد” التقني.

وأوضح التقرير الجديد، أن سامسونغ ستطلق إصدارين من غلاكسي إس 8، أحدهما سيأتي بشاشة 5 بوصات، والآخر 6 بوصات.

وبالتالي، ستكون هذه هي المرة الأولى، التي تتجاهل سامسونغ قياس شاشة الـ 5.7 بوصة.

وقد أوضح التقرير، أن الاصدارين سيأتيان بشاشة منحنية الجوانب “إيدج”. يذكر أن هاتف سامسونغ الجديد، من المتوقع خروجه للنور، خلال الربع الأول من العام الجديد.