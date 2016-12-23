“تويتر” تعترف بخطأ دفع ثمنه المعلنون

المصدر: محمد عادل - إرم نيوز

أعلنت شبكة “تويتر” وجود خلل تقني في تطبيقها للمُعلنين على “أندرويد”، تسبب في تغريمهم المزيد من الأموال، عند إطلاقهم لحملات دعائية على الفيديوهات، وفقًا لما نشره موقع “ماشابل” التقني.

واعتذر المتحدث الرسمي باسم الشركة عن ذلك الخطأ، موضحًا أن الخلل أصاب الحملات الإعلانية التي تم إطلاقها في الفترة الماضية.

وقدمت شبكة “تويتر” تعويضًا للمعلنين، عن الخسائر التي أدى إليها الخلل.

يذكر أن موقع “فيسبوك” قد تسبب بمشكلة تقنية ضخمة، كانت قد أدت إلى خروج أرقام خاطئة للمستخدمين، عن معدل انتشار إعلاناتهم منذ 2012.