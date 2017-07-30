موقع إخباري لن يدعك تعلق على أخباره إلا بعد أن يتأكد أنك قد فهمت الخبر

يختبر حاليًا الموقع الإخباري النرويجي NRK نظامًا جديدًا للتعليق على أخباره ومقالاته المنشورة على موقعه الالكتروني، حيث أنه عندما يحاول أحد القراء التعليق على خبر أو مقال ما، سيكون عليه الإجابة عن بعض الأسئلة أولاً ليتم السماح له بالتعليق، وفقًا لما جاء على موقع “ذا إندبندنت” الإخباري البريطاني.

وأشار الموقع إلى أن النظام الجديد يسعى نحو تنظيم عملية التعليق على المقالات المنشورة على الموقع، بحيث يتم الحد من التعليقات المتعصبة والمتعنتة والتي تتضمن إساءات لبعض القراء وللحد من النزاعات التي تتطور إلى استخدام ألفاظ غير لائقة

ويعتمد النظام الجديد على إظهار مجموعة من الأسئلة من نوع الاختيار من المتعدد بحيث تختبر تلك الأسئلة مدى إدراك وفهم القارىء للموضوع أو الخبر، وعندها سيهدأ ويفكر مليًا قبل الاندفاع للتعليق، حيث سيفكر ويفهم الموضوع جيدًا.

ويعتبر هذا الأسلوب الجديد مميزًا في أنه يقلل ويحد من التعليقات غير اللائقة والنزاعات العنيفة في التعليقات على المواد المنشورة على المواقع الإخبارية.