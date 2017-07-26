تعرّف على الميزة الجديدة المزعجة من “فيس بوك”وكيف توقفها

أصابت مستخدمي “فيسبوك” موجةُ غضب جديدة بعد أن أطلقت الشركة تحديثًا جديدًا للتشغيل التلقائي للفيديوهات، حيث أصبح الآن يقوم بتشغيل الفيديوهات تلقائيًا بصوت، بعكس السابق، وفقًا لما جاء على موقع MakeUseOf التقني.

وأشار الموقع إلى أن بعض المستخدمين بدأت رسالة تنويه من “فيسبوك” تقول لهم: إن المستخدمين سيجدون الفيديوهات الأوتوماتيكية تعمل داخل التطبيق خلال تصفحهم لصفحة News Feed، وذلك سيكون بصوت بعد أن كان يتم تشغيلها تلقائيًا دون صوت.

وأوضح الموقع أنه من الممكن التخلص من هذه الميزة إذا وصلتك، من خلال الدخول إلى إعدادات تطبيق الموبايل ومن ثم تقوم بغلق المفتاح المجاور لخيار Videos in News Feed Start With Sound، وبالتالي لن يتم تشغيل الفيديوهات بصوت، ولكنها ستظل تعمل بشكل أوتوماتيكي.

أما إذا كنت ترغب في إيقاف الميزة نفسها، الخاصة بتشغيل الفيديوهات بشكل تلقائي، فيمكن إيقاف ذلك من خلال الدخول لإعدادات التطبيق أيضًا وإيقاف Autoplay، أو اختيار تشغيلها على شبكات الواي فاي فقط.