تقرير: مرتبطون بإيران تجسسوا على دول بينها السعودية بأساليب “بسيطة”

قال باحثون في مجال الأمن اليوم الثلاثاء، إن مجموعة للتجسس الإلكتروني مرتبطة بإيران ومارست أنشطتها في السنوات الأربع الماضية تستهدف دولا منها السعودية وألمانيا والولايات المتحدة وإسرائيل.

وذكر تقرير جديد وضعته مؤسسة “ترند مايكرو” ومقرها طوكيو وكليرسكاي ومقرها إسرائيل، وقائع مفصلة أقربها في أبريل/ نيسان هذا العام تنطوي على مجموعة تعرف باسم (كوبي كيتنز).

وقال التقرير إن المجموعة تستهدف ضحاياها باستخدام أساليب بسيطة نسبيا مثل إنشاء صفحات وهمية على موقع فيسبوك أو إرسال ملفات مايكروسوفت وورد مزودة بشيفرة خبيثة.

وشوهدت ملفات من هذا النوع تنتحل صفة علامات تجارية عالمية مشهورة مثل تويتر ويوتيوب وهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) ومؤسسات مثل مايكروسوفت وإنتل وحتى ترند مايكرو.

وقال الباحثون في بيان “كوبي كيتنز مثابرة جدا، على الرغم من الافتقار للتقدم التكنولوجي والنظام فيما يخص التشغيل.. لكن هذه الخصائص تجعلها صاخبة نسبيا فيسهل رصدها ومراقبتها واتخاذ إجراءات سريعة”.

ولا يربط التقرير نفسه المجموعة بإيران، وتبحث ترند مايكرو في الهجمات المدعومة من دول وتركز على الأدلة الفنية وتتجاهل التحليل السياسي انطلاقا من سياسة تطبقها المؤسسة.

ولكن باحثين في مؤسسة كلير سكاي قالوا إن كوبي كيتنز التي تعني قطط المحاكاة من “البنية التحتية الحكومية الإيرانية” مضيفة أن استخدام تعبير قطة في هذا القطاع يشير إلى متسللين إيرانيين مثلما يشير تعبير باندا و دب للصينيين والروس.

وذكر التقرير أن المجموعة تمارس أنشطتها منذ عام 2013 على الأقل، لكن أنشطتها ظهرت للعلن في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 وكشفتها كلير سكاي ومينرفا لابز.