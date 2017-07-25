ملياردير أمريكي: فهم مؤسس “فيسبوك” للذكاء الاصطناعي “محدود” 

نشر الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، تغريدة، انتقد خلالها مؤسس “فيسبوك“، مارك زوكربيرغ، ووجهة نظره حول الذكاء الاصطناعي، ووصفها بأنها “محدودة”، وفقًا لما جاء على موقع TNW التقني.

وتعود خلفية التغريدة إلى بث مباشر أجراه زوكربيرغ عبر صفحته الرسمية على الشبكة الزرقاء وتلقى خلالها سؤالاً يتحدث عن مخاوف ماسك فيما يخص تمرد الذكاء الاصطناعي وخروجه عن السيطرة، وكيف يرى مؤسس “فيسبوك” تلك المخاوف، حيث رد بأنه يستغرب ممن يخافون عواقب الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، خاصة وأنه كأي تقنية حديثة يمكن استخدامها في الخير أو الشر.

I’ve talked to Mark about this. His understanding of the subject is limited. — Elon Musk (@elonmusk) July 25, 2017

وقال زوكربيرغ إنه متفائل فيما يخص الذكاء الاصطناعي ويرى أنه لا بد أن يتم الاعتماد عليه ولكن بحذر.

وأعلن ماسك عبر تغريدة أخرى أنه سينشر قريبًا فيلمًا يثبت صحة مخاوفه من سيطرة الذكاء الاصطناعي، دون أن يحدد موعد نشر الفيلم.

وأوقف باحثون في معهد لاختبارات الذكاء الاصطناعي داخل “فيسبوك” Facebook AI Research، خلال الشهر الحالي، تجاربهم على بعض الروبوتات البرمجية الذكية، بعد أن اكتشفوا أنها قد طورت لغة غريبة خاصة بها للتواصل بين بعضها البعض ولا يستطيع البشر فهمها.