ملياردير أمريكي: فهم مؤسس “فيسبوك” للذكاء الاصطناعي “محدود” 

نشر الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، تغريدة، انتقد خلالها مؤسس “فيسبوك“، مارك زوكربيرغ، ووجهة نظره حول الذكاء الاصطناعي، ووصفها بأنها “محدودة”، وفقًا لما جاء على موقع TNW التقني.

وتعود خلفية التغريدة إلى بث مباشر أجراه زوكربيرغ عبر صفحته الرسمية على الشبكة الزرقاء وتلقى خلالها سؤالاً يتحدث عن مخاوف ماسك فيما يخص تمرد الذكاء الاصطناعي وخروجه عن السيطرة، وكيف يرى مؤسس “فيسبوك” تلك المخاوف، حيث رد بأنه يستغرب ممن يخافون عواقب الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، خاصة وأنه كأي تقنية حديثة يمكن استخدامها في الخير أو الشر.

I’ve talked to Mark about this. His understanding of the subject is limited.

— Elon Musk (@elonmusk) July 25, 2017