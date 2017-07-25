بعد 32 عامًا.. مايكروسوفت تستبدل “الرسام” بتطبيق Paint 3D

أكدت تقارير جديدة أن التحديث القادم لنظام تشغيل مايكروسوفت الأحدث Windows 10، لن يأتي بصحبته تطبيق Paint مرة أخرى، وفقًا لما جاء على موقع TNW التقني.

وأشارت التقارير إلى أن البرنامج، الذي ظل لمدة 32 عامًا عضوًا أساسيًا لتعديل الصور على ويندوز، سيكون متاحاً على متجر ويندوز ستور للتحميل مجانًا، ولكن سيحل محله Paint 3D كبرنامج رئيس لتحرير الصور.

ويعتبر Paint 3D أحد تطبيقات مايكروسوفت التي قدمتها مطلع العام الحالي مع تحديث Creators Update وهو يتيح للمستخدمين إمكانية رسم وتحرير الصور مع إضافة عناصر ثلاثية الأبعاد 3D، ويمكن إضافتها إلى بيئات الواقع الافتراضي.

المشكلة الكبيرة حاليًا هي أن متجر ويندوز للتطبيقات يعتبر من المتاجر المهجورة إذ إن التطبيقات عليه غير محدثة، وذلك لقلة مستخدميه؛ ما أدى لأن لا يهتم مطوروه بتحديث تطبيقاتهم عليه.