أتاري تطلق قبعة غريبة لعشاق الموسيقى (صورة)

كشفت شركة “أتاري” عن قبعة SpeakerHat، وهي موجهة لعشاق الموسيقى وألعاب الفيديو، وتعتبر أول جهاز ذكي قابل للارتداء تطلقه الشركة، وفقًا لما جاء على موقع “جيزمودو” التقني.

وتأتي القبعة بمكبرين للصوت وميكروفون، بحيث يمكن توصيلها بهاتفك وتستمع للموسيقى وتجري مكالمات هاتفية خلال ارتدائها.

ولكن استخدام تلك القبعة سيجعل الآخرين يستمعون لما تسمعه، وبالتالي سيكون هناك تعدٍ سافر على خصوصيتك.

ومن المزايا التي تتيحها القبعة أنك تستطيع توصيلها بقبعات أصدقائك من حولك في نفس المكان، فتستمعون معًا للشيء نفسه في الوقت ذاته.

وتعتبر تلك القبعة جزءًا من سياسة أتاري الجديدة التي تستهدف إنتاج عدد كبير ومتنوع من الأجهزة القابلة للارتداء، والتي ترغب الشركة في تقديمها للمستخدمين.