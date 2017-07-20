“سناب شات” تطرح نظاراتها على “أمازون”

أعلنت شركة “سناب شات” إطلاق نظارتها Spectacles على متجر “أمازون” الإلكتروني بنفس سعرها المعروف 129.99 دولار، وفقًا لما جاء على موقع “ذا ڤيرج” التقني.

وأطلقت “سناب” نظارتها العام الماضي وكانت تصل في البداية إلى المستخدمين عبر آلات إلكترونية لشرائها كانت تظهر فجأة في أماكن مختلفة من العالم.

ونظارة “سناب” هي عبارة عن نظارة تقوم بتصوير مقاطع فيديو تتراوح مدتها بين 10 و30 ثانية يمكن مشاركتها عبر حساب المستخدم على “سناب شات” ويمكن استعراضها في وضع أفقي أو رأسي.

وخلال الربع الماضي وصلت مبيعات النظارة إلى 60 ألف نظارة وتحاول “سناب” أن تسوق النظارة بشكل متواضع دون المبالغة في إمكانياتها، حيث إنها دوما تصفها بأنها تجربة واعترفت بأنها لم تحقق أرباحًا كبيرة.