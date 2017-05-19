صيني يهدد والده بفيروس الفدية لسبب طريف

يبدو أن شعبية فيروس الفدية WannaCry انتشرت بشكل كبير، حتى أنها ألهمت شابًا صينيًا يرغب في زيادة مصروفه اليومي من والده، فاستخدم رسالة الفيروس نفسه لتحذيره وإملاء مطالبه عليه، وفقًا لما جاء على موقع ماشبل التقني.

قطع الشاب التيار الكهربائي عن المنزل، وطبع رسالة تتخذ هيئة رسالة تهديد WannaCry نفسها، وكتب فيها أنه شخص يعلم معلومات حول انقطاع التيار عن المنزل، وأنه مستعد للمساعدة في مقابل أن يتم تحويل مبلغ من المال إليه قبل الغروب، وإذا غربت الشمس قبل التحويل سيتضاعف المبلغ.

تواصل الأب مع شركة تقديم خدمات الكهرباء، وعندما وصل الفنيون اكتشفوا سريعًا أن التيار الكهربي منقطع، وقاموا بإعادة تشغيله بسهولة، وفهم الأب خدعة ابنه وهو غاضب منه بشدة، وذلك وفقًا لما أكده فنيو شركة الكهرباء.

وأوضح الأب أنه كان يشعر أن نجله في علاقة عاطفية لذلك لم يكن يرغب في أن يزيد مصروفه، وذلك بالتأكيد ما دفعه إلى هذه الحيلة.

وحتى الآن، وصل عدد الأجهزة المصابة بفيروس WannaCry الحقيقي حول العالم 250 ألف جهاز في أكثر من 150 دولة، وذلك على مدار أسبوع كامل.