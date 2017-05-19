“غوغل” تسهّل عليك تحويل الأموال بصوتك

كشفت شركة غوغل خلال اليوم الثاني من مؤتمرها السنوي للمطورين Google I/O 2017 عن تحديث جديد يسهّل على المستخدمين تحويل الأموال مهما كانت قيمتها عبر أمر صوتي لمساعدهم الشخصي على هواتفهم Google Assistant، وفقًا لما نشره موقع “ماشبل” التقني.

وأوضحت الشركة أن المستخدم يمكنه أن يعطي “غوغل أسيستانت” أمرًا صوتيًا لتحويل الأموال لأحد أصدقائه المسجلين على الهاتف، فبدوره يقوم Assistant بمخاطبة خدمة Android Pay، والتي بدورها تقوم باستخدام البطاقة الائتمانية التي ربطها المستخدم مسبقًا بحسابه، ومن ثم يتم تحويل الأموال إلى الشخص المقصود، والذي يستقبل بدوره عبر بريده الإلكتروني على خدمة جيميل، رسالة تؤكد عملية التحويل النقدي.

وأشارت الشركة خلال اليوم الأول من المؤتمر إلى أنها فتحت باب خدمتها Android Pay، بحيث يمكن للمستخدم أن يتسوق ويدفع عبر هاتفه بأي بطاقة ائتمانية استخدمها في الشراء أونلاين عبر كروم أو أي بطاقة ائتمانية استخدمها في الشراء عبر متجر “بلاي ستور” في الدفع عبر خدمتها “أندرويد باي”، وبذلك سيصبح أسهل على المستخدم الاستفادة من الخدمة والدفع عبر هاتفه.

وكشفت غوغل العديد من التحديثات بالنسبة لمساعدها الشخصي “أسيستانت”، بحيث أصبح بإمكان المستخدم أن يكتب على هاتفه داخل مختلف التطبيقات عبر التحدث إلى هاتفه، فيمكنه بذلك الردّ على الرسائل النصية التي تصله وكذلك الكتابة بصوته داخل تطبيقات التراسل الفوري بسهولة، كما أتاحت الشركة مساعدها الشخصي لهواتف آيفون.