الآن.. يمكنك مشاركة الصور بشكل رائع عبر Google Photo (فيديو وصور) 

أطلقت شركة غوغل مزايا جديدة لتطبيقها للصور Photos، والتي تركز وبشكل كبير على تسهيل عملية مشاركة الصور بين المستخدمين وأصدقائهم بشكل سهل مباشر وسريع وآمن، وفقًا لما كشفت عنه الشركة خلال مؤتمرها السنوي للمطورين Google I/O 2017.

وكشفت غوغل عن ميزة المشاركة المقترحة Suggested Sharing، والتي تعتمد على نظام للتعرف على الوجوه، حيث يقوم بتحليل الصور ومعرفة الأشخاص الموجودين فيها، ومن ثم يقترح على المستخدم أن يقوم بإرسال تلك الصور للشخص أو الأشخاص الموجودين فيها، وبالتالي سيكون من السهل على المستخدم أن يرسل كل صورة لأصدقائه الموجودين فيها دون أن يفكر.

كما شرحت ميزة أخرى جديدة وهي Shared Library، وهي عبارة عن إمكانية قيام المستخدم بإنشاء مجلد لصور من نوعية معينة مثل السيلفي، حيث أنه بمجرد أن يقوم المستخدم بالتقاط صورة سيلفي لنفسه، يقوم التطبيق أوتوماتيكيًا بوضعها داخل المجلد، ومن ثم يقوم المستخدم بتحديد شخص معين تتم مشاركة هذا المجلد وأي صور جديدة تضاف إليه أولاً بأول دون أي تدخل من جانبه.

وأوضحت غوغل، أنها ستقوم بتضمين تقنية Google Lens داخل تطبيقها للصور، وفي حال قام المستخدم بالتقاط صورة معينة له في أحد الأماكن الأثرية، ويرغب في معرفة المزيد عن هذا المكان، يمكنه أن يستعين بالتقنية والتي ستقوم بتحليل الصورة والبحث عن معلومات حول المكان والعودة بالمعلومات الكاملة عنه للمستخدم.

كما أعلنت عن ميزة Photos Book، والتي تتيح للمستخدمين أن يختاروا شكلاً معينًا من قالبين لترتيب عرض الصور، ومن ثم يطلب من غوغل أن يقوم بطباعتها فيصبح لديه نسخة مطبوعة من مجلد صور معين.