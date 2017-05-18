“تويتر” يضيف خدمة جديدة للتفضيلات الشخصية

أطلقت شبكة تويتر مجموعة من التحديثات الجديدة التي تتيح للمستخدم التحكم في المحتوى المعروض عليها للتفضيلات الشخصية للمستخدمين، وفقًا لما جاء على موقع إنجاد جيت التقني.

وتأتي التحديثات الجديدة لتتيح للمستخدم أن يتحكم في عرض المحتوى على أساس تفضيلاته سواء من حيث الإعلانات أو التغريدات، وذلك على مختلف الأجهزة، كما يمكن للمستخدم أيضًا أن يقوم بإيقاف مزامنة التفضيلات الشخصية التي يستخدم منها حسابه على “تويتر”.

وتضاف التحديثات الجديدة إلى سلسلة تحديثات سابقة أجرتها الشبكة على سياسات استخدامها لبيانات المستخدمين، سواء بشكل مباشر من خلال موقع الويب وتطبيق الموبايل، أو من خلال خدمات الطرف الثالث التي تتضمن استخدام حساب المستخدمين على تويتر أو يتضمن محتوى من تغريدات الشبكة نفسها.

ويمكنك الوصول للتحديثات الجديدة من خلال Personalization and Data داخل قائمة الإعدادات.