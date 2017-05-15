تعطل مؤسسات حكومية صينية بسبب هجوم ضخم بفيروس “الفدية”

المصدر: وكالات - إرم نيوز

تعرضت مؤسسات رسمية صينية، اليوم الإثنين، إلى هجوم عالمي ضخم بفيروس (الفدية)، ما أدى إلى تعطلها.

وأفادت العشرات من الهيئات المحلية، أنها “علقت بعض خدماتها بسبب الهجوم الذي عطل العمليات في مصانع سيارات ومستشفيات ومتاجر ومدارس في مختلف أرجاء العالم”.

لكن مسؤولين وشركات أمن قالوا إن “انتشار الفيروس بدأ يتراجع في الصين التي تضم أكبر عدد من مستخدمي الإنترنت في العالم”.

وقالت شركة أمن الإنترنت الصينية “تشيهو 360″، إن “عدد المؤسسات التي تأثرت بالهجوم تباطأ اليوم الإثنين بدرجة كبيرة بالمقارنة باليومين الماضيين”.

وأضافت أن “المخاوف السابقة من انتشار واسع النطاق في المؤسسات المحلية لم تتحقق”.

وكانت الشركة قالت في وقت سابق، إن الهجوم أصاب نحو 30 ألف مؤسسة بحلول مساء يوم السبت منها 4 آلاف مؤسسة تعليمية.

وقال مسؤول من إدارة أمن الإنترنت الصينية لوسائل إعلام محلية، اليوم الإثنين، إن “الفيروس وهو من برمجيات الفدية الخبيثة مازال ينتشر وإنه أثر على الصناعة وعلى شبكات الكمبيوتر الحكومية وإن الانتشار يتباطأ”.

وقال مايكل جازيلي مدير نتورك بوكس وهي شركة لأمن إنترنت مقرها هونغ كونغ، إن “الصين ما زالت مصدرًا رئيسيًا للهجوم من أجهزة كمبيوتر مصابة”.

وأضاف أن “47% من الهجمات على عملاء شركته حتى ظهر اليوم (04:00 بتوقيت غرينتش) جاءت من الصين”. وتابع أن هذا الوضع سيتغير مع تشغيل أجهزة الكمبيوتر في أوروبا والولايات المتحدة لكنه يشير إلى نطاق المشكلة هناك.

وقالت هيئات حكومية صينية من المواصلات إلى التأمين الاجتماعي وهيئات الرقابة على الصناعة وإدارة الهجرة والجوازات إنها أوقفت خدمات.

ولم يتضح ما إذا كانت الخدمات توقفت بسبب هجمات أم لسد ثغرات يتسلل منها الفيروس.