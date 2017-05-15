جهاز صغير يجعل منزلك “ذكيًا” بالكامل (فيديو)

المصدر: محمد عادل - إرم نيوز

لكي يتحوّل منزلك إلى منزل “ذكي” عليك أن تخصص ميزانية ضخمة من آلاف الدولارات لتتمكن من تجديد جميع أجهزتك المنزلية بحيث تكون كلها ذكية، أو أن تقوم بالاعتماد على فكرة ملصقات السليكون اللاسلكية، ولكنها أيضا ليست عملية وستكلفك بعض الشيء.

لذلك فكر مجموعة من الباحثين في جامعة “كارنيجي ميلون” الأمريكية أن يحلوا هذه المشكلة من خلال تطوير جهاز صغير يتم تركيبه في مقبس الكهرباء بسهولة، ومن ثم يكون قادرًا على التقاط جميع ما يجري داخل الغرفة من تشغيل وتوقف الأجهزة الموجودة بداخلها، وفقا لما جاء على موقع Futurity العلمي.

ويتكون الجهاز الجديد من مجموعة من المستشعرات عالية الحساسية والدقة والتي تحمل اسم Synthetic Sensors، وهي عبارة عن 9 مستشعرات تقوم بقياس الرطوبة والحرارة والضوء والصوت والحركة والمجال المغناطيسي والاهتزازات، وغيرها من عوامل تدل على وجود استخدام لتلك الأجهزة وبالتالي سيتم التقاطها والتعرف عليها.

وعرض التقرير مقطع فيديو يوضح عمل الجهاز، حيث إنه قادر على التقاط عملية فتح وغلق الأجهزة المختلفة داخل الغرفة من الثلاجة والغسالة وحنفية المياه وكذلك آلة تحضير القهوة وغيرها من أجهزة تستخدم داخل المنزل، وهذا المستوى من الأنشطة أطلق عليها الفريق البحثي المستوى الأول من التنبيهات، إلا أن الجهاز قادر على التقاط مستوى ثانٍ من الحركة وهو الكم والكيف، بحيث إنه في حالة جهاز المناديل الورقية، المستوى الأول سيكون أن الجهاز يستخدمه شخص ما، والمستوى الثاني سيكون عدد أوراق المناديل المتبقية، وعندما توشك على النفاد، سيقوم جهاز الاستشعار بتنبيه المستخدم عبر إرسال “نوتيفيكيشن” إليه سواء عبر الكمبيوتر أو الموبايل.

وجارٍ حاليًا توسيع إمكانيات الجهاز كي يستطيع إنجاز المزيد من المهام وتتبع عدد أكبر من الأجهزة في وقت واحد، وبالتالي تتحول منازلنا قريبا إلى ذكية بتكلفة رخيصة نسبيًا مقارنة بالحلول المتاحة حاليًا في سوق الأجهزة الذكية.