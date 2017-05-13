ميزة جديدة.. 3 أسئلة عليك إجابتها لدخول جروبات فيسبوك

المصدر: محمد عادل - ارم نيوز

كشف موقع التواصل الاجتماعي الشهير “فيسبوك”، عن إتاحة ميزة طرح الأسئلة على طالبي الدخول إلى أية مجموعة داخل الموقع، بحيث يتمكن مديرو المجموعات والمشرفين عليها، أن يختاروا من يتواجد ويشارك داخل تلك المجموعات، وفقًا لما جاء على موقع “تيك كرانش” التقني.

وتتيح هذه الميزة الجديدة للقائمين على المجموعات أن يحددوا ثلاثة أسئلة، بحيث تتم الإجابة من قبل طالبي الدخول عليها، إذ تعكس إجاباتهم طبيعة شخصياتهم إضافة إلى تبيان أسباب دخولهم تلك المجموعات.

وتضمن تلك الأسئلة للقائمين على المجموعات، بأن الراغبين بالدخول إليها، سيكونون مهتمين وفعالين ومفيدين، وأنهم لن يخلّوا بقواعد وقوانين تلك المجموعات.

وتتيح الأسئلة للراغبين بالدخول إلى المجموعات، أن يجيبوا بعدد كلمات يصل في حده الأقصى إلى 250 كلمة، وعلى القائمين على الصفحات مراجعة الإجابات وتحديد موقفهم.

وكان مارك زوكربرج، مؤسس ومدير فيسبوك التنفيذي، قد ذكر منذ عدة أسابيع أنه سيحاول أن يدعم إنشاء مجتمع قوي فعّال، وكان من ضمن من شدد على توسيع قدرتهم على المساهمة في ذلك، القائمين على الجروبات.