مايكروسوفت ستجعلك محترفًا في تحرير فيديوهاتك وصورك (فيديو)

المصدر: محمد عادل- إرم نيوز

افتقد مستخدمو أجهزة ويندوز تطبيق إنشاء الفيديوهات Movie Maker بعد أن أوقفته مايكروسوفت منذ أعوام، ولكن الشركة عادت في مؤتمرها السنوي للمطورين Build 2017 ببديل قوي لسابقه وهو Story Remix، والذي يتيح للمستخدمين مستوى متطوراً وسهلاً من تحرير الفيديوهات والصور بشكل احترافي من مختلف أجهزة المستخدم، وفقًا لما جاء على موقع “ذا ڤيرج” التقني.

وأوضحت مايكروسوفت أن تطبيقها الجديد يسمح للمستخدمين أن يقوموا بتنظيم فيديوهاتهم وإضافة عناصر مختلفة عليها من ألوان ومؤثرات بصرية وصوتيات والكتابة عليها بخط اليد عبر الأقلام الذكية Ink وPen، بحيث تخرج الفيديو بشكل مميز واحترافي.

وبالاعتماد على التخزين السحابي، يتيح التطبيق الجديد أن يتابع المستخدم تحرير الفيديوهات التي بدأ التعديل عليها من أي جهاز آخر، سواء كان هاتفا أو حاسوبا بمختلف أنظمة التشغيل، وبالتالي يستطيع أن يتابع التعديل من أي مكان دون التقيد بجهاز معين.

كما يفيد التخزين السحابي في أن يشترك أكثر من شخص في تعديل فيديو واحد في نفس الوقت ويتبادلوا وجهات النظر، كل ذلك وجميعهم غير موجودين في مكان واحد، ما يدعم الإنتاجية ويسهل إنجاز المهام بشكل سريع.

كما أطلقت الشركة برنامج Remix 3D والذي يسمح للمستخدم أن يضيف تأثيرات بصرية ثلاثية الأبعاد على الصور والفيديوهات، بحيث يستطيع المستخدم أن يجعل فيديوهاته أكثر حيوية وواقعية، بالإضافة إلى وضع لمسة احترافية للفيديوهات.