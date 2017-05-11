مصر تمنح تلاميذها ميزة اختيار المعلم المفضل “إلكترونيًا”

المصدر: محمد الفيومي - إرم نيوز

كشف وزير التربية والتعليم المصري، طارق شوقي، عن برنامج إلكتروني جديد تعتزم الوزارة تطبيقه يختار من خلاله الطالب المعلم الذي يفضّله للتدريس.

الوزير، الذي كان يتحدث خلال ورشة عمل أمام شباب البرنامج الرئاسي، وصف البرنامج الجديد بأنه يشبه خدمة “أوبر” الشهيرة لاختيار سيارات الأجرة، حيث يظهر للمستخدم عدد من المعلمين يختار من بينهم الطالب المعلم الذي يفضّله.

وأشار شوقي إلى أن وزارة التربية والتعليم تحاول خلال الفترة الحالية خلق مناخ ونظام تعليم مغايريْن عن المُطبَّقيْن حاليًا، معتمدة على أنظمة تعليمية حديثة مطبَّقة في الغرب، لافتًا إلى أن الوزارة دشّنت مشروع بنك المعرفة لتقديم خدمة تعليمية بشكل مجاني للطلاب.

وكان الوزير طارق شوقي قال في وقت سابق إن حلم مصر هو وضع نظام جديد ومبتكر للتعليم في مصر، لافتًا إلى أن ترتيب مصر في مستويات التعليم متأخر جدًا، حيث خرجت من التصنيفات العالمية خلال الفترة الأخيرة.