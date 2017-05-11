بينها العربية.. “مايكروسوفت” تطلق دعمًا جديدًا للترجمة الفورية لـ10 لغات

المصدر: محمد عادل- إرم نيوز

كشفت شركة مايكروسوفت عن العديد من تحديثات الخدمات الجديدة في مؤتمرها للمطورين Build 2017، من بينها إمكانية الترجمة الفورية بين 10 لغات عالمية مختلفة ضمنها اللغة العربية، وفقًا لما جاء على موقع TNW التقني.

وأشارت الشركة إلى أن المستخدم بمجرد أن يقوم بإنشاء عروضه المختلفة Presentation، ويرسلها لشخص ما في مكان آخر سيتمكن من تحويل النصوص الموجودة بداخل الملف بسهولة إلى لغته، دون أن يضطر إلى ترجمتها يدويَا.

وستكسر الإضافة الجديدة حاجز صعوبة اللغة والوقت الطويل الذي تستغرقه عملية الترجمة، وستجعل التواصل بين متحدثي اللغات المختلفة سهلًا وسريعًا ومباشرًا وأقرب إلى المراسلة الفورية.

ويعتبر “باوربوينت” أحد أهم تطبيقات حزمة مايكروسوفت Office 365 للتطبيقات المكتبية، كما أنه يعتبر أكثرها استخدامًا، حيث يتم استعماله لإنشاء العروض التوضيحية والتي تشرح الأفكار وتبسطها وتسهل فهمها.

وتدعم التحديثات الجديدة 10 لغات هي العربية والصينية والانجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية بالإضافة إلى اليابانية والبرتغالية والروسية والإسبانية، وهي من إبداعات قطاع Microsoft Garage الذي يعمل فريقه على تطوير تقنيات مبتكرة وجديدة لجعل حيات المستخدمين أسهل.