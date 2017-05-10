“مايكروسوفت” تكتشف ثغرة أمنية في “ويندوز” قد تدمر جهازك

المصدر: ساندرا ماهر - إرم نيوز

أطلقت شركة “مايكروسوفت” تحديثًا أمنيًا رائدًا بعد العثور على ثغرة يمكن أن تعطي فرصة للقراصنة بالسيطرة التامة على أي جهاز كمبيوتر في العالم.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، تم العثور على الخلل المروع من قِبل الباحثين الذين يعملون في عملية “غوغل زيرو” للتأمين السيبراني، حيث أطلقوا عليه أسوأ خطأ برمجي في ويندوز.

وقال تافيس أورماندي، الباحث في مجال التأمين السيبراني في شركة “غوغل“، على “تويتر”: “هذا شيء سيء جدًا”.

ولإثبات مدى جدية أخذ “مايكروسوفت” موضوع الخلل بجدية، أطلقوا التحديث الأمني ​​في غضون أيام قليلة، وكان قد تم اكتشاف المشكلة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأضاف أورماندي: “أنا متفاجئ من مدى سرعة استجابة مايكروسوفت لحماية المستخدمين، ولا يمكنني الثناء عليها بما فيه الكفاية، إنها رائعة حقًا”.

وتقول مايكروسوفت، إنه عندما يتوفر تحديث، يتم تنزيله وتثبيته تلقائيًا، مما يساعد على تحديث جهازك بأحدث الميزات.

وللتحقق من وجود تحديثات الآن، اختار زر “ابدأ”، ثم انتقل إلى إعدادات: واختار “التحديث والأمن”، ثم اختار “ويندوز آبديت” واختار التحقق من وجود تحديثات.

كما أعلنت شركة “مايكروسوفت” مؤخرًا عن تحديث منشئي المحتوى الذي بدأ طرحه للمستخدمين في جميع أنحاء العالم الشهر الماضي.

وقد تم إطلاق التحديث الرائع، الذي يتضمن إصدارًا جديدًا من “مايكروسوفت” الذي بدأ الانتشار تدريجيًا إلى المستخدمين في جميع أنحاء العالم، وهو إجراء احترازي لتخفيف الضغط على خوادم مايكروسوفت.

ويوجد حاليًا نحو 400 مليون مستخدم لنظام التشغيل ويندوز 10 على أجهزة الكمبيوتر، وجميعهم مؤهلون للحصول على آخر تحديث.