غوغل تطلق حلاً جذريًا لمشكلة رسائل “spam” الخبيثة

المصدر: محمد عادل- إرم نيوز

أطلقت شركة غوغل ميزة جديدة على خدماتها للبريد الإلكتروني Gmail، تنبه المستخدمين إذا كان الرابط الذي ضغط عليه المستخدم داخل رسالة بريدية إذا كان خبيثاً أم لا، وذلك لحماية المستخدم وخصوصيته، وفقًا لما جاء على موقع “ماشبل” التقني.

وأشارت الشركة إلى أن هذه الميزة الأمنية الجديدة ستساعد المستخدمين في عدم الوقوع في فخ الروابط المزيفة التي تحاول الإيقاع بهم وقرصنة حساباتهم، ومن ثم يقوم القراصنة بإدخال بياناتهم الشخصية الحساسة من كلمات مرورهم أو حساباتهم البنكية أو أرقام بطاقاتهم الائتمانية، ما يعرضهم لخطورة سرقة بياناتهم.

وتعرض يوم الأربعاء الماضي مستخدمو جيميل لموجة من الرسائل الخبيثة التي تحمل دعوة مزيفة تشبه تلك الواردة من خدمة المستندات Google Docs قادمة من الاصدقاء وتحمل رابطًا بمجرد الضغط عليه يتم تحويل المستخدم لصفحة تطلب منه تسجيل الدخول بكلمة مروره إلى جانب طلب إذن بإستخدام قائمة جهات اتصال المستخدم ورسائله البريدية، وبمجرد الموافقة، يرسل بريد الضحية نفس الرسالة لجميع المسجلين على بريده الإلكتروني.

ويحاول جيميل باستمرار تأمين تعاملات مستخدميه كافة مع رسائلهم الإلكترونية، ولكن يبدو أن القراصنة يطورون أساليبهم بشكل سريع ومستمر.