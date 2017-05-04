احذر من الرسالة الخبيثة التي تدعوك إلى غوغل

المصدر: محمد عادل - إرم نيوز

انتشرت رسالة خبيثة داخل البريد الإلكتروني على جيميل لدى عدد كبير من المستخدمين تتضمن دعوة مزيفة من أحد أصدقائهم لتحرير ملف داخل خدمة “Google Docs”، وفقًا لما جاء على موقع جيزمودو التقني.

وأوضح التقرير أن الرسالة تتخذ شكلًا طبيعيًا جدًا مقاربًا للدعوة الحقيقية التي تستقبلها عندما يدعوك أحد أصدقائك إلى مشاركته الاطلاع على مستند من مستندات غوغل دوكس إذ بمجرد الضغط على الرابط داخل الرسالة تظهر نافذة لتسجيل الدخول وهو أمر طبيعي.

ومن ثم تختار أيا من تلك الحسابات الذي ستفتح من خلاله المستند وبعد ذلك يطلب الحصول على إذنك لاستخدام بيانات بريدك والاطلاع على رسائلك وجهات الاتصال كافة وتعطيه حرية التصرف بها وهنا مربط الفرس.

وفي الوضع الطبيعي لا يطلب “الجيميل” تلك الأذونات وإنما تطلبها خدمات وشركات الطرف الثالث عندما يسجل المستخدم الدخول إليها عبر “الجيميل”.

وبمجرد أن يضغط المستخدم زر موافق يتم إرسال رسالة لجميع جهات اتصاله بأنه يدعوهم إلى الاطلاع على ملف وتستمر الدائرة هكذا.