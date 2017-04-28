نوافذ عجيبة لترطيب الجو داخل فرع أبل الجديد في دبي (فيديو)

المصدر: محمد عادل- إرم نيوز

بعد طول انتظار وتسريب عدد كبير من الصور، افتتحت شركة أبل فرعها الجديد للبيع وخدمة العملاء في الإمارات داخل مول دبي العالمي، والذي صممته بشكل مميز وزودته بالعديد من الإمكانيات والتقنيات المميزة، وفقًا لما جاء على موقع “ماشبل” التقني.

ولفتت نوافذ المتجر الجديد الأنظار من حيث تصميمها المميز، فهي عبارة عن نوافذ كبيرة بطول 37 قدماً مصنوعة من ألياف الكربون، تتيح عملية ترطيب المتجر طوال النهار حيث تتحرك بزاوية 180 درجة، ومن ثم يتم فتحها تمامًا طوال فترة الليل، لأن المتجر يطل على حمام سباحة ما يضمن جوًا لطيفًا ليلاً.

ويعتبر المتجر الجديد هو الثالث لأبل داخل الإمارات، وقد تعمدت الشركة أن تجعله يتخذ طابعًا محليًا وتربطه أكثر بالمجتمع الإماراتي، حيث صممت الجدار الخارجي للمتجر يحمل مجموعة من الرسوم التي تحكي قصة 100 مشروع ناشئ داخل الإمارات.

وتعتبر الإمارات من أهم الأسواق العربية التي تهتم بها شركة أبل، نظرًا لارتفاع القوة الشرائية هناك، والاهتمام الكبير من جانب المستخدمين بالتقنيات الحديثة، وخاصة بمنتجات أبل.