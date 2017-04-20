مستقبل الواقع المعزز أفضل من الواقع الافتراضي.. لهذا السبب

المصدر: محمد عادل - إرم نيوز

أكد مدير شركة أوكيلوس (Oculus)، الأمريكية المتخصصة بتقنيات الواقع الافتراضي، مايكل أبراش، أن مستقبل الواقع المعزز (Augmented Reality) أوسع وأفضل من مستقبل الواقع الافتراضي (Virtual Reality)، لأنه اجتماعي بشكل أكبر، وفقًا لما جاء على موقع “ماشبل” التقني.

وأشار أبراش، خلال اليوم الثاني من مؤتمر “فيسبوك” للمطوّرين (F8)، الذي أقيم بمدينة سان خوسيه في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، إلى أن ارتداء نظارات الواقع الافتراضي تحجب المستخدم عن العالم من حوله، وهذا يؤثر على مدى فاعليتها في الاستخدامات اليومية، ما يجعل استخدامها محدودًا في مكان معيّن لغرض اللعب والترفيه أو العمل، ولكنها لا تصلح للحياة اليومية بكل جوانبها.

وعلى النقيض تمامًا، أوضح أبراش أن نظارات الواقع المعزز، والتي أشار إلى أنها الأفضل أن تكون بعدسات شفافة، تسمح لمرتديها أن يكون على اتصال كامل بالعالم من حوله ويمكنه ارتداءها خلال التواصل الاجتماعي المباشر مع الآخرين، إلى جانب إمكانية متابعة ما يقوم به في الوقت نفسه عبر تقنيات نظاراته، سواء في العمل أو الترفيه.

وقد ذهب مدير أوكيلوس إلى أن نظارات الواقع المعزز ستكون بمثابة الحاسوب الشخصي الجديد، وستنتشر بشكل واسع، وستكون أقرب إلى الهواتف الذكية خلال فترة من 5 إلى 10 سنوات.