لن تحتاج إلى “باسورد” لتفتح حسابك في مايكروسوفت

المصدر: محمد عادل - إرم نيوز

أعلنت شركة مايكروسوفت عن ميزة جديدة تسهل على المستخدم الولوج لحساباته عبر خدماتها دون الحاجة لتذكر كلمة المرور الخاصة به، وفقًا لما جاء على موقع “فينتشر بيت” التقني.

وأوضحت الشركة أن الميزة الجديدة تعتمد على تطبيق Authenticator الخاص بمايكروسوفت، والذي يسمح للمستخدم أن يقوم بتسجيل دخوله إلى حسابه دون الحاجة إلى كلمة مرور، باستخدام تطبيقها، والذي يقوم بإرسال إشعار لهاتف المستخدم، وبمجرد أن يضغط زر موافق Approve، يتم تسجيل الدخول.

كما أوضحت الشركة أنها تتيح ميزة الدخول بخطوتين، من خلال إرسال كود لهاتف المستخدم، ومن ثم يقوم بإدخاله ليؤكد هويته.

تعتبر الميزة ليست بالجديدة على المستخدمين، حيث أن شركة غوغل توفرها منذ فترة طويلة من خلال تطبيقها Authenticator أيضًا، كي يمكن للمستخدم الدخول إلى حساب “Gmail” الخاص به بدون الحاجة إلى تذكر كلمة مروره.

وتعتبر كلمات المرور من أكثر الأشياء التي ينساها المستخدمون بشكل متكرر، لذلك تحاول الشركات أن تحل تلك المشكلة من خلال الاعتماد على حلول واختيارات تقوم بشكل أساسي على استخدام الموبايل.