شاهد الأرض بشكل مختلف مع التحديث الجديد من “غوغل إيرث” ( فيديو)

المصدر: محمد عادل - إرم نيوز

أطلقت شركة غوغل مجموعة جديدة من التحديثات لخدمتها لاستكشاف العالم Google Earth عبر الأقمار الصناعية، كي تطور من تجربتك للتجول في أنحاء الكرة الأرضية لتستمتع خلال جولتك بشكل أكثر من ذي قبل، وفقا لما جا على موقع “فينتشر بيت” التقني.

تأتي التحديثات الجديدة، بالتعاون مع عدد من صناع المحتوى المصور المتميز مثل شبكة BBC، لتغير من شكل الخدمة المقدمة عبر “غوغل إيرث”، حيث أنها تضيف إمكانية استعراض المواقع على الخرائط بشكل ثلاثي الأبعاد، إلى جانب وجود ميزة جديدة وهي Voyager، والتي تقدم مجموعة من الرحلات المصورة والمقدمة من شبكة BBC Earth، مقسمة إلى العديد من الأقسام مثل Natural Treasures والتي تحتوي على 50 تجربة من دول العالم مثل جبال الهيمالايا وغابات تانزانيا.

إلى جانب ذلك يمكن للمستخدم أن يقوم بمشاركة تلك الرحلات واللقطات ثلاثية الأبعاد مع أصدقائه على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضافت غوغل زر “I’m feeling Lucky” الشهير على محركها للبحث داخل الخدمة، فبمجرد الضغط على علامة حجر النرد الموجودة في الشريط الأسود يسار الشاشة، سيطير المستخدم في رحلة إلى وجهة مختلفة بين 200 ألف وجهة مختلفة حول العالم.

وأكدت الشركة أن التحديثات الجديدة متاحة حاليا عبر متصفح غوغل كروم على الويب، وكذلك عبر تطبيق غوغل إيرث على نظام تشغيل أندرويد، كما وعدت بأن التحديثات الجديدة ستصل إلى بقية أنظمة التشغيل نهاية العام الحالي.