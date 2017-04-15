بحسابات في السعودية ودول أخرى.. “فيسبوك” تفكك شبكة دولية “خبيثة”

المصدر: كاليفورنيا - إرم نيوز

أعلنت “فيسبوك” الجمعة أنها كشفت عن شبكة دولية كان أعضاؤها يقومون بتعليقات مزيفة على حساباتها ويكثرون استخدام زر “أعجبني” بغية كسب مزيد من المعارف يمطرونهم بوابل من الرسائل البريدية غير المرغوب فيها.

وقد لجأ أعضاء هذه الشبكة إلى حسابات في بنغلادش وإندونيسيا والسعودية خصوصا، بحسب “فيسبوك” التي أوضحت أن طاقمها الأمني عمل طوال ستة أشهر لتفكيك ما سماه بالحملة المنسقة.

وقالت المسؤولة عن برنامج الحماية التقنية في “فيسبوك”، شبنام شيخ، في بيان: “تمكنت أنظمتنا من رصد جزء كبير من هذه الأنظمة غير الشرعية وسحب عدد كبير من تعليقات +أعجبني+ المزيفة”.

وتابعت: “من خلال نسف هذه الحملة، سنمنع هذه الشبكة من تحقيق غايتها القصوى وإرسال رسائل غير مرغوب فيها”.

واعتبرت “فيسبوك” أن الهدف من هذه الأنشطة كان خداع المشتركين ليصبحوا من “الأصدقاء” على “فيسبوك” بواسطة هذه الحسابات المزيفة لإرسال بريد طفيلي.

وأكدت المجموعة الأمريكية أنها أبطلت هذا المشروع باكرا بما فيه الكفاية لتجنيب وقوع المستخدمين في هذا الفخ.

وكانت “فيسبوك” قد أعلنت الأربعاء أنها كثفت حملتها ضد المعلومات الكاذبة (فيك نيوز) من خلال مراقبة التصرفات المشبوهة وإغلاق الحسابات المعنية.

ومن شأن هذه التدابير الجديدة أن تسمح لـ “فيسبوك” أن “تخفض الرسائل غير المرغوب فيها والمعلومات الكاذبة وغيرها من المحتويات الخادعة التي يتشارك بها أصحاب حسابات وهمية”، بحسب شيخ.