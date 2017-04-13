بالفيديو.. حوّل “شخبطاتك” إلى لوحات فنية مع خدمة غوغل الجديدة

المصدر: محمد عادل- إرم نيوز

أطلقت شركة غوغل خدمة جديدة للرسم تعتمد على الذكاء الاصطناعي وهي AutoDraw والتي تتعرف على ما يقوم المستخدم برسمه وتقترح عليه أشكالًا فنية مرسومة، وفقًا لما جاء على موقع TNW التقني.

وأوضحت الشركة أن الميزة الجديدة تفهم ما يقوم المستخدم برسمه وذلك بعد تحليله، ومن ثم تعرض توقعات في صورة أشكال مرسومة قريبة مما تم رسمه.

وبمجرد أن يختار المستخدم أحد الاشكال من اقتراحات الخدمة يتم استبدال ما رسمه بالشكل الذي اختاره وعندها يمكنه تلوينها وكذلك الدمج بين أكثر من شكل في صورة واحدة، وذلك قبل أن يخزن الرسم الناتج في صيغة صورة PNG على هاتفه.

وتتوفر الخدمة الجديدة عبر موقع autodraw.com سواء على متصفحات الإنترنت من الموبايل أو الويب.