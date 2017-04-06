لأول مرة.. عمالقة الروبوتات ستتصارع في أغسطس المقبل (صور)

المصدر: محمد عادل - إرم نيوز

عندما كنت أشاهد فيلم Real Steel، الذي تم إنتاجه في 2008، لم أتخيل أنني قريبًا سأشاهد مصارعات الروبوتات على أرض الواقع، ولكن شركة MegaBot أعلنت أن أغسطس المقبل سيشهد إقامة أول مباراة بين روبوتها MK ||| وبين روبوت ياباني، وفقًا لما جاء على موقع انجادجيت التقني.

تعمل الشركة الأمريكية من 2015 على تطوير واختبار قدرتها على بناء روبوت قادر على المصارعة والقتال، لتقديم هذا النوع الجديد من الترفيه على مستوى عملاق.

يبلغ طول MK ||| حوالي 16 قدماً ووزنه 12 طناً، في حين أن نظيره Kurstas، من تصنيع شركة الصناعات الثقيلة سويدوباشي اليابانية، يبلغ طوله 13 قدماً فقط.

وتقام المباراة في أغسطس المقبل ولكن دون تحديد موعد محدد لذلك، وذلك في إدارة فعاليات The Giant Robot Duel.